Şehit Acısı, Gümüşhane'ye Ulaştı
1 saat önce
IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) acı haberi memleketi Gümüşhane'deki ailesine ulaştı.
IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma
Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) acı haberi memleketi Gümüşhane
'deki ailesine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
) Irak
'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in acı haberi memleketi Gümüşhane'nin Kürtün
ilçesi Günyüzü
köyündeki ailesine ulaştı. Eve gelen kaymakamlık ve askeri yetkililer, aileye şahadet haberini verdi. Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in bekar olduğu öğrenildi. Şehit asker, Kürtün ilçesinde yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rab, senin uğrunda ölen ordu budur ya Rab" ifadelerine yer verdiği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:33 Kaynak: DHA
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