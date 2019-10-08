Son Dakika Haberleri: Şehit Agah Turan şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son Dakika Güncel Şehit Agah Turan şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı

Şehit Agah Turan şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı

1 saat önce

Bayburtlu Şehit Jandarma Er Agah Turan, şehadetinin 55. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Şehit Agah Turan şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı, System.String[]

Bayburtlu Şehit Jandarma Er Agah Turan, şehadetinin 55. yıldönümünde mezarı başında anıldı.


7 Ekim 1964 tarihinde Burdur İl Jandarma Komutanlığında görevde olduğu esnada trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Er Agah Turan, Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca Beşpınar köyünde bulunan mezarı başında anıldı. Şehidin özgeçmişinin okunduğu anma programda Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından tertip edilen anma törenine Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve personelinin yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve personeli, Bayburt Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal ve üyeleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Jandarma, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargı reformu teklifi komisyonda kabul edildi! İşte dikkat çeken detaylar
Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor Batuhan Akduman o görüntüleri yalanladı: Abrahamyan'ı rezil edeceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:42:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Agah Turan şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]