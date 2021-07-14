Üye Girişi
Son dakika haberleri! Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki

14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:05

Son dakika 3. sayfa haberi... Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki Samsun'da şehit yakınları, Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki bayrakları çalan kişilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdiler.

Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki

SAMSUN - Samsun'da şehit yakınları, Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki bayrakları çalan kişilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdiler.

İlkadım ilçesinde bulunan Asri Mezarlık Şehitliği'nde son bir yıl içinde 2 kere bayrak çalınma olayı gerçekleşti. Geçen yıl çocuklar tarafından Türk bayrakları çalınmıştı. Geçen Haziran ayında da 2 kişi bir şehidin kabri başındaki Türk bayrağı ve direğini çaldı. Güvenlik kameralarından bayrağı çaldıkları belirlenen Ç.İ.ve H.T. serbest bırakıldı. Kişilerin serbest kalmasına tepki gösteren başta Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yönetimi ve şehit yakınları bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunurken, bazı şehit aileleri ise bayrak direklerinin sağlamlaştırılmasını talep etti.

"Her sarhoş olan çalacaksa yazıklar olsun"

Şehitlikte açıklama yapan Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Sekreteri Gazi Astsubay Hakan Keser, "Bir süre önce Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki Şehit Uzman Çavuş Yahya Topkaya'nın mezarından bayrak direği ve Türk bayrağı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştı. Kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalanan ve karakoldan serbest bırakılan zanlıların cezalandırılması için Bafra Şehit aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğimizin vekili Avukat Mehmet Yaşar Şahin tarafından Samsun nöbetçi cumhuriyet savcılığına gönderilmek üzere Ankara'dan suç duyurusunda bulunuldu. Zanlılar 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, kişinin hatırasına hakaret, kamu malına zarar ve devletin askeri teşkilatının alenen aşağılamak' suçunu işledikleri iddiası ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Yaşanan bu çirkin olay hiç şüphesiz her yönüyle canımızı acıtmış ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Zanlıların alkollü olduklarını söylemeleri ise olayın ne kadar çirkin olduğunun kanıtıdır. Her sarhoş olan şehit mezarından bayrak direği ve Türk bayrağı götürecekse, çalacaksa yazıklar olsun. Bunun adı şehitlerimize ve şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktan başka bir şey değildir. Zanlıların kamera kayıtlarından tespit edilerek kamu davası açılmasını talep ediyoruz. Bu çirkin olayı gerçekleştirenlerin mahkemeye bile çıkarılmadan neden serbest bırakıldıklarını, kimin bu çirkin olayda davacı olmadığını da şehitlerimiz ve şehit ailelerimiz adına bilmek istiyoruz" dedi.

Şehit aileleri bir daha bayrak çalınma olayı yaşanmaması için bayrak direklerin sağlamlaştırılmasını ve şehitlik için bir güvenlik görevlendirilmesi taleplerinde bulundular.

Son dakika haberleri! Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki
Son dakika haberleri! Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki
Son dakika haberleri! Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki
Son dakika haberleri! Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki
Son dakika haberleri! Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki

Asri Mezarlık, Samsun, Şehit, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süper Lig'in devleri TFF'ye karşı geri adım atmıyor! Elmas, 23:24 Süper Lig'in devleri TFF'ye karşı geri adım atmıyor! Elmas, "Bu şartlar altında devam etmeyeceğiz" dedi 4 büyüklerin başkanları canlı yayında yayıncı kuruluşa ateş püskürdü 22:32 4 büyüklerin başkanları canlı yayında yayıncı kuruluşa ateş püskürdü Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı 21:49 Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü 21:14 BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar 20:07 Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı 19:22 Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil 18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı 16:04 Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Ali Koç, TFF'nin açıklamasını tanımadı! Kulüpler maça çıkmama konusunda çok ciddi Ali Koç, TFF'nin açıklamasını tanımadı! Kulüpler maça çıkmama konusunda çok ciddi         
23:57
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı         
23:04
Son Dakika: Rize'de aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu Son Dakika: Rize'de aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu         
22:26
Afrin'de PKK'nın katlettiği kişilere ait toplu mezar ortaya çıktı Afrin'de PKK'nın katlettiği kişilere ait toplu mezar ortaya çıktı         
21:48
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 00:10:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Şehit ailelerinden, bayrak çalanların serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement