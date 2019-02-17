Şehit Ailesine Ziyaret
15 dakika önce
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, şehit ailesini evinde ziyaret etti.
Beypazarı
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
ve AK Parti
İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz
, şehit ailesini evinde ziyaret etti.
Kaplan ve Gökgöz'ü ziyarette şehit Hakan Toydemir'in annesi Safiye ve babası Necip Toydemir karşıladı.
Kaplan, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, şehitleri ve onları yetiştiren anne ve babaları asla unutmayacaklarını söyledi.
Şehit ailelerine zaman zaman ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Kaplan, bu ziyaretlerde ailelerin istek ve ihtiyaçlarını sorduklarını belirtti.
Şehidin babası Toydemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaplan ve Gökgöz'e teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:27 Kaynak: AA
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