Son Dakika Haberleri: Şehit Ailesine Ziyaret

Şehit Ailesine Ziyaret

15 dakika önce

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, şehit ailesini evinde ziyaret etti.

Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, şehit ailesini evinde ziyaret etti.

Kaplan ve Gökgöz'ü ziyarette şehit Hakan Toydemir'in annesi Safiye ve babası Necip Toydemir karşıladı.

Kaplan, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, şehitleri ve onları yetiştiren anne ve babaları asla unutmayacaklarını söyledi.

Şehit ailelerine zaman zaman ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Kaplan, bu ziyaretlerde ailelerin istek ve ihtiyaçlarını sorduklarını belirtti.

Şehidin babası Toydemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaplan ve Gökgöz'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Aday Konuşurken "Babo Bu Adam 5 Yıl Önce Neredeydi?" Deyip Kıyafetini Yırttı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci, Öğrenci Evinde Menemen Yaptı

Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 17:42:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Ailesine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]