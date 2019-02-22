Şehit Annesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Rize'de meydana gelen trafik kazasında, 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Fikret Metin Öztürk'ün annesi Hanume Öztürk hayatını kaybetti, kız kardeşi otomobil sürücüsü yaralandı.

Rize'de meydana gelen trafik kazasında, 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Fikret Metin Öztürk'ün annesi Hanume Öztürk hayatını kaybetti, kız kardeşi otomobil sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İyidere ilçesi Denizgören köyünde, Dursun Ali Akbulut yönetimindeki 53 T 6006 plakalı otomobilin sağ ön lastiğinin patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak ağaca çarptı.



Sürücü Akbulut ile Hanume Öztürk (81) ve kızı Meryem Barın (56) yaralandı. Öztürk, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.



Yaralılar, Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.



Hanume Öztürk'ün, 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Fikret Metin Öztürk'ün annesi olduğu öğrenildi. Kazanın, Hanume Öztürk'ün diyaliz tedavisinden Kalkandere ilçesindeki evine dönüşü sırasında meydana geldiği belirtildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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