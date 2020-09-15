Şehit annesi, 'Yakışıklı oğlum' diyerek gözyaşı döktü - Son Dakika

SURİYE'nin El Bab bölgesinde düzenlenen saldırıda şehit olan Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman (40) için evinin önünde helallik alındı. Emine Kıdıman oğlunun cenazesi başında, "Yakışıklı oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

Suriye'nin El Bab bölgesinde dün düzenlenen saldırıda şehit olan Kızılay Düzce Kan Merkezi'nde görevli Mehmet Arif Kıdıman'ın cenazesi, gece saatlerinde memleketi Düzce'ye getirildi. Şehidin cenazesi sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Burada şehit Kıdıman için dualar okundu, helallik alındı. Şehit oğlunun cenazesi başında gözyaşı döken Emine Kıdıman, "Yakışıklı oğlum" diye ağıtlar yaktı. Helallik alınmasının ardından Mehmet Arif Kıdıman'ın cenazesi, törenin yapılacağı Merkez Büyük Camii'ne götürüldü.