Son Dakika Haberleri: Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir: 15 Temmuz'u unutturmayacağız
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Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir: 15 Temmuz'u unutturmayacağız

1 saat önce

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "15 Temmuz'u unutturmayacağız" dedi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir: 15 Temmuz'u unutturmayacağız, System.String[]
Ömer Halisdemir, Güncel


FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "15 Temmuz'u unutturmayacağız" dedi.
Vatan Yıldızları Vakfı Başkanı Soner Halisdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma haftasında, 13 Temmuz'da ağabeyinin dünyaya geldiği Çukurkuyu Kasabası'nda bir dizi etkinlik yapılacağını açıkladı. Geçmiş yıllara oranla daha kapsamlı bir program hazırladıklarını belirten Halisdemir, "Resmi programda yer alan etkinlikler içeresinde darbenin önlenmesinde çok önemli bir yeri olan ağabeyim Ömer Halisdemir'in doğduğu kasaba Çukurkuyu'da tüm şehitlerimiz için Kuranı kerim okutulacak. Diriliş dizisi oyuncularının katılımıyla atlı gösteriler yapılacak. Şairlerimizin vatan ve şahadet anlatımlı sunumları, ilahi gruplarının dinletisi ve 15 Temmuz'u her yönüyle anlatan konuşmacıların programları olacak. Tüm halkımızı 13 Temmuz'da saat 14.00'de Çukurkuyu Kasabası'na bekliyoruz" dedi
'15 TEMMUZ'U UNUTTURMAYACAĞIZ'
Yapacakları etkinliklerle hain darbe girişimini unutturmayacaklarını kaydeden Soner Halisdemir, "Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. 15 Temmuz'u unutturmayacağız. 15 Temmuz'da asil milletimizin gösterdiği kahramanlığı anma adına 15 Temmuz etkinliğimizi 1071'den alıp bu yana nice şehitlerimizin gösterdiği kahramanlıkları aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

- Niğde
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:52 Kaynak: DHA
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