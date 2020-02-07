Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Kılıç için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Kılıç için mevlit okutuldu - Son Dakika

Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Kılıç için mevlit okutuldu

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 8 yıl önce silahlı saldırı sonucu şehit düşen Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Kılıç için mevlit programı düzenlendi.

Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Kılıç için mevlit okutuldu, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 8 yıl önce silahlı saldırı sonucu şehit düşen Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Kılıç için mevlit programı düzenlendi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Adem Özdemir dua etti, ilahiler okundu.

Mevlit sonrası, katılımcılara lokum ikram edildi.

Programa, Kaymakam Zafer Engin, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Tunay, İlçe Emniyet Müdürü Ömür Arık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ertoğrol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıç, 5 Şubat 2012'de eşi ve çocuklarıyla çarşıda bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı GATA yoğun bakım ünitesinde 7 Şubat'ta şehit olmuştu.

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, çığ felaketinde şehit düşen askerin cenaze törenine katıldı: Biz buna sabredeceğiz
Hazine, 4 milyar dolarlık rekor tahvil ihracı gerçekleştirdi İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı Meclis üyesinden 'çocuklarım aç' diyerek kendini yakan Adem Yarıcı için tepki çeken yorum

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 02:49:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Kılıç için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]