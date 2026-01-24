Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya\'da mezarı başında anıldı

Diyarbakır'da uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için şehadetinin 25. yılında, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Şehidin kabri başında düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, CHP milletvekilleri Ayça Taşkent ve Ümit Dikbayır, Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Okkan'ın öz geçmişi okundu.

Törende konuşan Vali Doğan, Okkan'a, silah arkadaşlarına ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehitler sayesinde bu topraklarda hür ve özgür şekilde yaşandığını belirten Doğan, "Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını, şehitlerimizin bu toprakları böldürtmediğini, Türkiye'nin güçlü ve kuvvetli şekilde yoluna devam ettiğini görüyoruz. Bu vatanı bölmek isteyenler vardı ama bu vatan büyüyerek yoluna devam ediyor. Bu toprakları parçalamak isteyenler vardı ama gördüğünüz gibi birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Doğan, güçlü Türkiye'nin hem Türk milleti hem de dost ve gönüldaş milletler için güven, güç ve kuvvet verdiğini kaydetti.

Her yıl mezarı başında Okkan ve silah arkadaşlarının hatırlarını yad ettiklerini anlatan Doğan, "Ali Gaffar Okkan hem teşkilatımıza örnek emniyet müdürü hem de Türk milletine, gençlerine örnek şahsiyetti, Allah rahmet eylesin. Kars Emniyet Müdürlüğünü, Kars Valisiyken Karslılardan dinlemiştim. Yürekliliği, cesareti, halkla iç içe oluşuyla orada ortaya koyduğu güzel davranışlarla Kars halkının gönlünde yer ettiği gibi Diyarbakır'daki çalışmalarında da benzer şekilde bütün Diyarbakırlıların gönlünde taht kurmuştur. Şehadetinden sonra Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Gökpınar da babasının, Okkan'ın yetiştirdiği ve ekibinde çalışan teşkilat mensubu olduğunu kaydetti.

Diyarbakır'da vali yardımcısı olarak görev yaparken Okkan'ı Diyarbakırlılardan dinlediğini dile getiren Gökpınar, Okkan'ın polisiye tedbirlerle daha güzel, huzurlu Diyarbakır için mesai harcadığını anlattı.

İl Emniyet Müdürü Saka ise devlet, bayrak, milletin huzuru, güveni ve emniyeti için Diyarbakır halkıyla bütünleşerek onların vicdanında yer edinen Okkan ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını kaydetti.

Okkan'ın vatan ve millet aşkıyla yürüttüğü mesleğinde pek çok başarılı çalışmaya imza attığını belirten Saka, çalışmalarıyla vatandaş-devlet dayanışmasının en güzide örneklerini sergilediğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Püsküllü, kardeşliklerine kasteden hainlerin planlarını bozan Okkan ve şehitlerin kalplerinde yaşayacağını belirterek, "Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin." dedi.

Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Daha sonra Okkan'ın yakınları, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit emniyet müdürünün mezarına karanfil bıraktı.

Anma programının ardından Okkan'ın babasına ait fırının önünde şehidin anısına yapılan anıtın açılışı gerçekleştirildi.