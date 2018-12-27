Son Dakika Haberleri: Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi İçin Mevlit Okutuldu

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Kırıkkale'de mevlit okutuldu.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Kırıkkale'de mevlit okutuldu.

Merkez Nur Cami ve Külliyesi'nde gerçekleştirilen mevlit programına, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, emniyet teşkilatı, Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dua edildi.

Cami çıkışında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından cemaate lokum ikram edildi.

İl Emniyet Müdürü Çorumlu, mevlit programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için 50 hatim indirildiğini belirterek, bugün de mevlit okutulduğunu söyledi.

Programa, bürokrasinin, emniyet teşkilatının ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Çorumlu, bugün dualar ettiklerini ve kendisini unutmayacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:57 Kaynak: AA

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