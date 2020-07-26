Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine hakarete gözaltı - Son Dakika

SOSYAL medyada yaptığı paylaşımla, Ayasofya Camisinde fotoğraf paylaşan 15 Temmuz şehidinin eşi ve 15 Temmuz gazisine hakaret eden Ebubekir Savaşan, gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Kılıçaslan ile 15 Temmuz gazisi Adviye Gül İsmailoğlu, Ayasofya'da çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ebubekir Savaşan, fotoğrafı kendi hesabından paylaşarak, hakaret etti. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, Savaşan'ı gözaltına aldı.Savaşan'ın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.