Şehit ikiz polislerin babası Ali Oruç: "Evlatsız yaşıyorum ama vatansız yaşayamam" - Son Dakika

Şehit ikiz polislerin babası Ali Oruç: "Evlatsız yaşıyorum ama vatansız yaşayamam"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un ailesi, evlatlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un ailesi, evlatlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

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Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden geçici görevle gittikleri Ankara'da darbecilerin bombalı saldırısında şehit düşen ikizlerin babası Ali Oruç, her hafta çocuklarının kentteki kabrini ziyaret ediyor.

Evlatlarının acısını yüreğinde yaşayan baba Oruç, kahraman polislerin mezarındaki çiçekleri koklayıp suluyor.

Gözyaşlarına hakim olamayan baba Oruç, AA muhabirine, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri Allah'a havale ettiğini söyledi.

İkiz çocuklarının acısını yüreklerinde yaşadıklarını ifade eden Oruç, "Her hafta çocuklarımı ziyarete geliyorum. Böyle teselli buluyorum." dedi.

Çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten Oruç, "Rabbim bana iki tane güzel evlat vermiş, şehitler. Bu makam herkese nasip olmaz. FETÖ'cüler ise kötü amellere uydular, sonları böyle oldu. Çocuklarım vatanı için bayrağı için can verdi, şehit oldu. En güzel mertebedeler. Biz vatanımız ve bayrağımız için her zaman hazırız." diye konuştu.

Baba Oruç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları kaydetti:

"İki evladım vatanı, bayrağı ve namusu için seve seve can verdiler. Biz bu vatan için her şeyimizi veririz. Gerektiğinde ben dahil canımı vermeye hazırım. İnsan vatansız yaşayamaz. Ben şu an evlatsız yaşıyorum ama vatansız yaşayamam. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Canlar vermeyince vatan olmuyor. Biz bir, beraber ve güçlü olacağız. Başka çaremiz yok. Benim evlatlarım canını vatanı için verdi."

Şehit düşen ikiz polis memurlarının hikayesi

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan Ahmet ve Mehmet Oruç'un tüm eğitim hayatları beraber geçti.

Hayalini kurdukları polis meslek yüksekokuluna giren ikizler, daha sonra helikopter pilotu olmak için kursa kayıt yaptırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki tesislerinde 8 ay eğitim alan Ahmet ve Mehmet Oruç, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında tesislere atılan bombalar sonucu şehit düştü.

Şehit ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un cenazeleri, kentte düzenlenen törenin ardından Alihocalı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit ikiz polislerin babası Ali Oruç: 'Evlatsız yaşıyorum ama vatansız yaşayamam' - Son Dakika
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