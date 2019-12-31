Şehit kardeşinden okula dev Türk bayrağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit kardeşinden okula dev Türk bayrağı - Son Dakika

Şehit kardeşinden okula dev Türk bayrağı

6 saat önce

Manisa Yunusemre ilçesinde bulunan Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokuluna adını veren Şehit Mehmet Savunmaz'ın kardeşi Kazım Savunmaz, okulu ziyaret ederek dev Türk bayrağı hediye etti.

Şehit kardeşinden okula dev Türk bayrağı, System.String[]

Manisa Yunusemre ilçesinde bulunan Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokuluna adını veren Şehit Mehmet Savunmaz'ın kardeşi Kazım Savunmaz, okulu ziyaret ederek dev Türk bayrağı hediye etti.


1992 yılında Şırnak'ın Şenoba ilçesinin Gömeç Köyünde operasyon dönüşünde şehit olan Piyade Komando Er Mehmet Savunmaz'ın adının verildiği Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokuluna şehidin kardeşi Kazım Savunmaz tarafından dev Türk bayrağı hediye edildi.


Şehidin kardeşi Kazım Savunmaz, "Bizler şehit ailesi olarak devletimizin, milletimizin her zaman yanındayız. Terör örgütünün bitmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, bizler şehit ailesi olarak her zaman bedel ödemeye, şehit olmaya hazırız. Manevi değeri çok yüksek olan şanlı bayrağımızı okulumuza armağan ediyorum." dedi.


Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Efe ise, "Bu okulda idareci olmaktan dolayı onur duyuyorum. Şehidimizin ailesinin bizlerin yanında olması ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Şehit kardeşi Kazım Savunmaz'dan aldığımız bayrağı en yüksekte tutmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifa diliyoruz." diyerek şehit kardeşine teşekkür etti. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:47 Kaynak: İHA
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