Şehit Ongan'ın adı anaokuluna verildi

Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın adı Özel Eğitim Anaokulu'na verildi.

Şehit Ongan'ın adını taşıyan "Şehit İlhan Ongan Özel Eğitim Anaokulu" 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde eğitim vermeye başladı.

Özel gereksinimli öğrencilerin güvenli, donanımlı ve nitelikli bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla hazırlanan okulda, 8 derslik, oyun alanları, spor, kitap okuma ve faaliyet odalarının yanı sıra yemekhane ve çok amaçlı salon olmak üzere birçok sosyal ve eğitsel alanları bulunuyor.

Çocukların gelişimlerini destekleyecek modern ve işlevsel alanların titizlikle planlanan, 21 öğrencinin eğitim göreceği okulda, 14 öğretmen görev yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, AA muhabirine, özel gereksinimli anaokulu öğrencilerinin farklı okullarda eğitimlerini sürdürürken 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapımı tamamlanan 8 derslikli anaokulu çatısı altında topladıklarını söyledi.

Anaokulunun yapımında emeği geçen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ve Vali Faik Oktay Sözer'e teşekkür eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Özel eğitim anaokulumuzda ilkokul çağına henüz gelmemiş, özel öğrencilerimizin eğitimlerini anaokulumuzda sürdürecekler. Bu anlamda onları ilkokul kademesine hazırlamış olacağız. Okulumuza, Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan İlhan Ongan'ın adını vererek, yaşatmak istedik."