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Şehit Piyade Er Kadir Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım'ın memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde sol yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Er Kadir Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım'ın memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde sol yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım'ın naaşı Erbaa'da ilk olarak helallik alınması için doğum büyüdüğü eve ardından cenaze namazının kılınacağı Erbaa Büyük Camisi'ne götürüldü. Evde helallik alındığı sırada şehidin annesi Şirin Yıldırım duygu dolu anlar yaşadı. Şehidin ablası Hanife ve kardeşi Tuba'nın, şehit kardeşlerinin askeri kamuflajlarını giyerek cenazeye katıldıkları görüldü.

Tokat il müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazına; Tokat Valisi Ozan Balcı, 5. Piyade Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yakınları ve çok sayıda Erbaalı katıldı.

Yıldırım'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Erbaa şehitliğinde toprağa verildi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:22 Kaynak: İHA
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