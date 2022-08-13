İşte 9 seçim anketinin ortalaması! En büyük sürprizi hiç beklenmedik parti yaptı

Kaynak: İHA

Piyade, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra dualarla köyünde defnedildi - Son Dakika

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