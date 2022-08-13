Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra dualarla köyünde defnedildi - Son Dakika
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Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra dualarla köyünde defnedildi

13.08.2022 17:14

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra dualarla köyünde defnedildi Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın cenazesi, baba ocağı Siirt'in Şirvan ilçesi Nallıkaya köyünde defnedildi.

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra dualarla köyünde defnedildi

SİİRT - Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın cenazesi, baba ocağı Siirt'in Şirvan ilçesi Nallıkaya köyünde defnedildi.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla Nallıkaya köyüne getirilen şehit Bağra'nın cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından helallik için baba evine götürüldü.

Kürtçe ağıt yakıldı

Şehidin ailesi, ay yıldıza sarılı şehidin naaşına sarılarak Kürtçe ağıt yaktı. Vatandaşların omuzlarından evden çıkarılan cenaze daha sonra defnedilmek üzere köy mezarlığında götürüldü. Okunan duanın ardından cenaze toprağa verildi.

Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Şirvan ilçesinin çevre köylerinden çok sayıda vatandaş katıldı.

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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için tören düzenlendi Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için tören düzenlendi
Kaynak: İHA

Piyade, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra dualarla köyünde defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra dualarla köyünde defnedildi - Son Dakika
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