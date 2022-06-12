Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi

12.06.2022 08:39

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın Sivas'taki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın Sivas'taki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Yıldırım'ın (27) kent merkezine bağlı Gazi köyünde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi.

Şehidin babası Cemal, annesi Hatice ve aile bireylerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Yıldırım'ın son izninde memleketi Sivas'a gelerek Düriye Yıldırım ile nişanlanıp resmi nikah kıydıkları, Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

Vali Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından, "Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

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