Şehit Polis'in Kızı Aysel'in Doğum Günü Kutlandı

14.01.2026 15:55
Aydın Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl'de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Necati Aygün'ün kızı Aysel Naz Aygün'ü doğum gününde unutmadı.

Bingöl'de 2022 yılında meydana gelen patlamada ağır yaralanarak şehit olan Özel Harekat Polisi Necati Aygün, Çine Karakollar Merkez Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti. Şehit Aygün'ün Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar İlkokulu'nda okuyan 8 yaşındaki kızı Aysel Naz Aygün'e doğum gününde Aydın Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sürpriz yaptı. İlkokul ikinci sınıfa giden Aygün'ün sınıfına giden Özel Harekat polisleri, sınıfa pasta ile girerek küzük kıza hediyeler verdi. Duygusal anların yaşandığı kutlamada, minik Aysel Naz'ın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Şehit polisin eşi Gülçimen Aygün de kızının doğum günü kutlamasına katılarak, Aysel Naz ile birlikte pastayı kesti. - AYDIN

Kaynak: İHA

