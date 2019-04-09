Son Dakika Haberleri: Şehit Polisler Unutulmadı

Şehit Polisler Unutulmadı

41 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 174'üncü yıldönümü münasebetiyle şehit polisler kabirleri başında dua edilerek anıldı, adından şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okutularak helva dağıtıldı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 174'üncü yıldönümü münasebetiyle şehit polisler kabirleri başında dua edilerek anıldı, adından şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okutularak helva dağıtıldı.

Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğünce bir dizi program düzenlendi. Hazırlanan programda öncelikli olarak Kanlıpınar Şehitliğine gidilerek, ülke müdafaası için can veren kahraman şehit polisler, aileleriyle birlikte kabirleri başında anıldı.

Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehit ailelerine seslenerek, "Burada yatan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Şehit ailelerimize başsağlığı diliyoruz. Şahsım ve diğer tüm meslektaşlarım, sizlerin birer evladı birer kardeşidir. Her zaman emirlerinize amadeyiz. Bu millet ne yapsa hakkınızı ödeyemez. Ben tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet sizlere de sabırlar diliyorum. Allah mekanlarını cennet etsin, nur içinde yatsınlar" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Reşadiye Camii'nde devam eden programda, tüm şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazı sonrasında ise polisler, vatandaşlara helva ikramında bulundu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:11 Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Polis, Yaşam
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