Son Dakika Haberleri: Şehit Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evinin önüne getirildi (1)
Son Dakika Güncel Şehit Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evinin önüne getirildi (1) - Son Dakika

Şehit Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evinin önüne getirildi (1)

7 saat önce

ŞIRNAK'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi.

Şehit Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evinin önüne getirildi (1), System.String[]
ŞIRNAK'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi. Helallik alınması için getirilen cenaze evi bayraklarla donatılmıştı. Çevik'in yakınları, şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarıldı. Çevik'in cenazesini evinin önündeki kalabalık bir grup bekliyordu.

"HİÇBİR ERKEĞİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPTI ORADA"

Cenaze getirilmeden önce konuşan bir yakını, "Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı orada." dedi.


- İstanbul
Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
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