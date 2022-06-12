Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2) - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)

12.06.2022 18:21
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)

YAĞMUR ALTINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDISivas Numune Hastanesi morguna konulan şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın naaşı, helallik alınması için merkeze bağlı Gazi köyündeki babaevine getirildi.

YAĞMUR ALTINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sivas Numune Hastanesi morguna konulan şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın naaşı, helallik alınması için merkeze bağlı Gazi köyündeki babaevine getirildi. Evin önünde alınan helalliğin ardından cenaze Gazi köyü meydanına getirildi. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Zaman zaman yoğun sağanak altında kılınan namaza Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, şehidin babası Cemal, annesi Hatice, eşi Duriye ve yakınları ile protokol üyelerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin kişilik topluluk katıldı. Yeni evlenen şehidin Kurban Bayramı sonrası düğün hazırlığı yaptığı eşi Duriye Yıldırım ve yakınları tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın cenazesi bir süre top arabasında taşıdı. Ardından omuzlara alınan şehidin naaşı tekbir ve dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Eraydın AYTEKİN-HÜsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS,


Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
YORUMLAR
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Sivas şehidini uğurladı Sivas şehidini uğurladı Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Ömer Yıldırım, Piyade, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2) - Son Dakika
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