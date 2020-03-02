Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Orhan, şehadetinin 3. gününde mevlit-i şerifle anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Orhan, şehadetinin 3. gününde mevlit-i şerifle anıldı - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Orhan, şehadetinin 3. gününde mevlit-i şerifle anıldı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerince Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain saldırıda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan, şehadetinin 3. Gününde mevlid-i şerifle anıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Orhan, şehadetinin 3. gününde mevlit-i şerifle anıldı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerince Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain saldırıda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan, şehadetinin 3. Gününde mevlid-i şerifle anıldı.


Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın Yeşilyurt Taziye Evinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Bedir Deveci, Mustafa Dinç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif ve ilahiler okundu.


İl Müftüsü Mehmet Taşçı, vatanın mukaddesatı, milletimizin birliği, bütünlüğü, huzur ve güveni için canlarını feda eden Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan ve tüm şehitler için dua ederek Allah'tan rahmet diledi.


Okunan mevlid-i şerif sonrası Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın babası Ahmet Orhan, şehidin kardeşi ve ailesine başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

Mehmet Orhan, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
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