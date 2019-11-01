Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa verildi (2)
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KIZININ DOĞUM GÜNÜNE KATILACAKTI'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesindeki arama- tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın 5 Kasım 2018'de dünyaya gelen kızı Asel Sarıcan'ın ilk...
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:27 Kaynak: DHA
KIZININ DOĞUM GÜNÜNE KATILACAKTI
'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesindeki arama- tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın 5 Kasım 2018'de dünyaya gelen kızı Asel Sarıcan'ın ilk doğum gününü kutlamak için izin alıp, memleketine gelmeyi planladığı belirtildi.
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