Son Dakika Haberleri: Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa verildi (2)
Son Dakika Güncel Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa verildi (2)

Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa verildi (2)

6 saat önce

KIZININ DOĞUM GÜNÜNE KATILACAKTI'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesindeki arama- tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın 5 Kasım 2018'de dünyaya gelen kızı Asel Sarıcan'ın ilk...

Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa verildi (2), System.String[]

KIZININ DOĞUM GÜNÜNE KATILACAKTI

'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesindeki arama- tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın 5 Kasım 2018'de dünyaya gelen kızı Asel Sarıcan'ın ilk doğum gününü kutlamak için izin alıp, memleketine gelmeyi planladığı belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:27 Kaynak: DHA
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