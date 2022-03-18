Şehit yakınları ile gazi ve aileleri Ilgaz Dağı'nda moral buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit yakınları ile gazi ve aileleri Ilgaz Dağı'nda moral buldu

18.03.2022 19:33
Şehit yakınları ile gazi ve aileleri Ilgaz Dağı'nda moral buldu

Kastamonu'da şehit yakınları ile gazi ve aileleri, Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde moral buldu.

Kastamonu'da şehit yakınları ile gazi ve aileleri, Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde moral buldu.

Kastamonu Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ile gazi ve ailelerine yönelik Ilgaz Dağı'nda program düzenlendi.

Vali Avni Çakır'ın misafiri olan şehit yakınları ile gazi ve aileleri, yemeğin ardından yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki telesiyeje binerek, Ilgaz Dağı'nı yukarıdan görme şansı buldu.

Ziyaretçilerin bir bölümü İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından kar motoru ile gezdirilirken, bazıları da kızakla kayarak eğlendi.

Vali Çakır, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kastamonu'nun Çanakkale'de en fazla şehit veren illerden biri olduğuna işaret eden Çakır, "Sizler en fazla şehit veren neslin, Şerife Bacıların torunlarısınız. Sizler her noktada ön safta koşan insanlarsınız. Geçmişinizle ne kadar gurur duysanız azdır." ifadesini kullandı.

Şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Çakır, "Hepiniz bizlerin kardeşisiniz. Sizin yüzünü güldürmek, şehit ve gazilerimize karşı dik durmamızı sağlıyor. Her fırsatta bizden isteklerinizi söyleyin. Sizlerin yüzünün gülmesi, bizlerinin yüzünün gülmesini, şehitlerimizin rahat uyumalarını sağlayacak." diye konuştu.

Şehit eşi Perihan Yıldız da programın kendileri için moral olduğunu dile getirerek, "Çok güzel bir gün geçirdik. Bizim için, çoluğumuz çocuğumuz için iyi oldu. Gazilerimizle, şehit annelerimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Bizim için iyi bir anı oldu." dedi.

Programa Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş ve kurum müdürleri katıldı.

YORUMLAR
500
Kaymakam Savar'dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret Kaymakam Savar'dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit yakınları ile gazi ve aileleri Ilgaz Dağı'nda moral buldu - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:25 Putin halkın karşısına geçerek savaşın nedeni açıkladı: Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması operasyonların hedefidir
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:34 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrete "Pahalı mı?" diye sordu, kabalık aynı yanıtı verdi
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 19:40:24. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit yakınları ile gazi ve aileleri Ilgaz Dağı'nda moral buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement