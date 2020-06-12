Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adı jandarmanın

Kars'ın Kağızman ilçesinde geçtiğimiz ay gönüllü katıldığı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Bölük Komutanı Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adı, Kars Jandarma Komutanlığı bahçesinde oluşturulan "hatıra ormanı"nda yaşatılacak.

Kağızman'ın Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 18 Mayıs'ta düzenlenen operasyona gönüllü bir timle katılan ve şehit düşen Kağızman Jandarma Komando Taburuna bağlı 2. Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi adına İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde oluşturulan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Hatıra Ormanı"na Vali Türker Öksüz ile İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan fidan dikti.

Jandarma personeli de hatıra ormanına fidan dikerek can suyu verdi.

"Canını hiç düşünmeden kendini öne attı"

Vali Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin operasyonda çok büyük kahramanlık gösterdiğini söyledi.

Şehit Çiftçi'nin terörle mücadelede başarılı çalışmalar yaptığını anlatan Öksüz, "Terörle mücadele harekatında, göğüs göğüse çarpışma gibi durumlar yaşanıyor. Şehit olan yüzbaşımızın yüreğinde vatan sevgisi vardı, karamanlık vardı. Canını hiç düşünmeden kendini ön plana attı." dedi.

Öksüz, şehit yüzbaşının sonsuza dek anılacağını belirterek, "Yüzbaşımızın aklında sadece oradaki teröristleri etkisiz hale getirmek vardı. Canını hiç düşünmeden bir an bile duraksamadan mücadele etti. Kars ili olarak ona çok borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kahraman olarak şehit oldu, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.