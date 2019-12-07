Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu üniversitelilerle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehristani Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdundaki "Kariyer Planlaması" programında gençlerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep İl Temsilciliği tarafından katılan Fadıloğlu, öğrencilere kariyer planlamaları konusunda dikkat etmeleri gerekenleri anlattı.

Herkesin bulunduğu yerde işini en iyi şekilde yapması gerektiğine vurgulayan Fadıloğlu, ülkenin ilerlemesinin çok çalışmaya ve üretime bağlı olduğunu kaydetti.

Başkan Fadıloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bize düşen görev, üreterek büyümektir. Herkes yaptığı işin en iyisini yaparsa ilerlememiz işte o zaman mümkün olur. Buradaki en önemli durum, örnek rol model olabilmektir. Bulaşık yıkayan en iyi bulaşığı yıkayacak, idareci en iyi şekilde idareciliğini yapacak, öğretmen en iyi şekilde eğitim verecek. Bize düşen tek şey çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. Ülkemiz, ancak çalışmak ve üretmekle büyür."

Programa Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan ve TÜGVA İl Temsilcisi Mahmud Tekin de katıldı.