Hatay
'ın Payas
ilçesinde, Kurban Bayramı
arefesinde şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.
Kurban Bayramı dolayısıyla Cuma Namazı öncesi Payas Şehitliğindeki şehit mezarları ziyaret edildi. Ziyarete, Kaymakam Dr. Polat Kara
, Belediye Başkanı Bekir Altan
, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.
Kaymakam Dr. Polat Kara, şehitlerin vatanı ve bayrağı için canlarını feda ettiklerini, haklarının ödenemeyeceğini, onları her daim rahmet, minnet ve şükranla yad edeceklerini ifade etti. - HATAY