Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
1 saat önce
Keban ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Keban
ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçedeki ilk tören 15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlendi.
Törende Keban Kaymakamı Ersin Tepeli
ve Keban Belediye Başkan Vekili Selahattin Turan Atatürk
Anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma
Astsubay Müge Tatar
günün önemine ilişkin konuşma yaptı.
Keban Milli Eğitim Müdürlüğünde devam eden program Keban Atatürk İmam Hatip Lisesi öğrencisi Akif Temizkan'ın Kuran
'ı Kerim tilavetiyle başladı.
Tören, öğrencilerin oratoryo ve tiyatro gösterisi, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:51 Kaynak: AA
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