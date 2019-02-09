Şehri Yönetirken Kesinlikle 'Sen, Ben' Davası Olmayacak"

AK Parti Kütahya
Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu
, 'Mahallelerimizi dinliyoruz' etkinliği çerçevesinde Okmeydanı
, Gültepe
ve Kumarı Aydoğdu Mahallerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.
Toplantıya AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel
ve Ahmet Tan
da katıldı. Kale
Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ahmet Sami
Kutlu, "31 Martta yapılacak seçimlerde Cenabı Hakk'ın inayeti, sizlerin de teveccühü, desteği ve gayretiyle hem Belediyemizdeki AK Parti bayrağını dalgalandırmak, hem de Cumhurbaşkanımızın elini bölgemizde ve ülkemizde güçlendirmek adına güçlü bir şekilde AK Parti'ye olan desteğinizin teveccühünüzün devamına olan inancımızın tam olduğunu açık yüreklilikle burada ifade etmek istiyorum" dedi.
"ŞEHİR PLANLAMALARINI YAPARKEN İMAR SORUNLARINI DA ÇÖZECEĞİZ"
4 mahallenin de çözülmesi gereken problemleri olduğunu belirten Kutlu, "Bizim Osmanlı Medeniyetinde Belediye Başkanının adı şehremini idi. Yani şehrin içerisindeki canlı, cansız bütün varlıkların, binaların, yolların emanet edildiği kişiydi. Biz inşallah bu emaneti en güzel şekilde muhafaza edip, daha da ileriye götürüp emanete ihanet etmeden bizden sonraki sahiplerine teslim edecek şekilde bir yerel yönetim belediyecilik anlayışıyla sizlere hizmet edeceğimizi huzurunuzda arz etmek istiyorum. Sizler ailenizle vakit geçirmek yerine burada bizlerle gönül günüle olmayı tercih ettiniz. Onun için sabrınızı fazla zorlamayacağım, daha çok sizleri dinleyeceğim. Cumhurbaşkanımızın manifestoda ifade ettiği gibi bazı konularda hassas davranacağım. Örneğin şehir planlamalarını yaparken imar sorunlarını inşallah kökünden çözeceğiz. Bu konularda bir takım rantiyelerin oluşmasına neden olmadan. Ama eşitlik hakkaniyet içerisinde herkesin hakkını da teslim ederek imarla ilgili problemleri çözeceğiz. Alt yapı ve ulaşım ile ilgili konuların artık şehir ve mahallelerimizde bir daha gündeme gelmeyecek şekilde nihayetlendirmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda Gültepe ve Okmeydanı Mahallerinde pazaryerlerinin yetersiz olduğuyla alakalı bir bilgi var. İnşallah güzel bir Pazar yeri, mümkün olursa da bunun çok hızlı bir şekilde inşaatının yapılarak, üzerinin de kapatılarak bu mahallelerimize güzel ve hemşerilerimizin keyif ve mutluluk içerisinde alışveriş yapabilecekleri bir pazar yeri kazandıracağız. Buraya başkanımız sağ olsun bizden önce güzel bir Sosyo Kültür Merkezi kazandırmış. Biz bunun işlevini daha da arttırarak buradaki hanım kardeşlerimizin, ablalarımızın bir takım iş geliştirme merkezleriyle hem aile, hem de şehir bütçesine katkıda bulunacak şekilde üretim yapmasını ve bu yaptıkları el işlerini pazarlayabilecekleri, uygun yerlerde satışını sağlayacak şekilde bir düzenleme yapacağız. Mahallelerimizdeki ara sokaklarda asfalt sıkıntısının olduğunu biliyoruz. Buradaki ara sokaklarda asfaltla alakalı hususları baharla birlikte çok kısa sürede tamamlayacağız" diye konuştu.
"ÇOCUKLARIMIZ PARKLARDAN KIŞIN DA YARARLANACAK"
Çocuk parklarının güvenli olacağını dile getiren Kutlu, "Şehrimizdeki tüm çocuk parklarının bir MOBESE güvenlik sistemi ile denetime alınmasını, buradaki yavrularımızın huzur ve güven içerisinde güzel vakit geçirmesini sağlayacak şekilde parkların düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ağır kış şartları yüzünden kış aylarında çocuklarımız parklardan yararlanamıyorlar. Uygun olan bölgelerde uygun olan parklarımızı kapalı hale getirerek kışın mümkün olduğu dönemlerde yağmurdan, rüzgardan, kardan korunmuş haliyle çocuklarımızın boş zamanlarını güzelce değerlendirmelerine imkan sağlamış olacağız. Ulaşımla alakalı olarak belediyeden beklenen açıkçası üç temel işlevi var. Birincisi toplu taşıma, diğeri çöplerin zamanında toplanması ve temiz bir şehir, diğeri de içme suyunun uygun fiyatla hemşerilerimize temini. Önümüzdeki dönemde hem otobüs esnafımızın kazanacağı, hem de halkımızın memnun olacağı, halk otobüslerimizin güzergahları ve hareket saatleri açısından bir düzenleme yapacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde garip gurebanın yanında olacağız. 'Koşusu açken tok yatan bizden değildir" anlayışıyla sosyal dayanışmayı, kardeşliği attıracağız. Bununla ilgili çalışmalar bugüne kadar nasıl güçlü bir şekilde geldiyse, bugünden sonra da daha da güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz. Size teminatım olsun önümüzdeki dönem şehrimizi yönetirken sen, ben davasına, ayrışmasına hiçbir şekilde girmeyeceğim" diye konuştu. (EFE-) - KÜTAHYA