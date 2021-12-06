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Şehrin Ana Arterleri hijyenik ve temassız atık kovalarıyla donatılıyor - Son Dakika

Şehrin Ana Arterleri hijyenik ve temassız atık kovalarıyla donatılıyor

06.12.2021 12:16
Şehrin Ana Arterleri hijyenik ve temassız atık kovalarıyla donatılıyor

İnegöl Belediyesi, şehrin özellikle yaya sirkülasyonunun yüksek olduğu bölgelerde hem vatandaşları engellemeyecek hem de hijyenik ve temassız özelliği ile basit çöplerin kolaylıkla atılabileceği atık kutuları yerleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşları temizlik konusunda daha dikkatli olmaya davet etti.

İnegöl Belediyesi, şehrin özellikle yaya sirkülasyonunun yüksek olduğu bölgelerde hem vatandaşları engellemeyecek hem de hijyenik ve temassız özelliği ile basit çöplerin kolaylıkla atılabileceği atık kutuları yerleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşları temizlik konusunda daha dikkatli olmaya davet etti.

Temizlik konusunda hayata geçirdiği uygulamalarla adından sıkça söz ettiren İnegöl Belediyesi, vatandaşlar için imkanları da genişletiyor. Evler için her haneye bireysel çöp konteyneri uygulamasında sona yaklaşılırken, şehrin yaya sirkülasyonunun yüksek olduğu bölgelerde hijyenik ve temassız atık kutuları yerleştirildi. Zamanla alışkanlıkların değişmesi ve ihtiyaçlar ile kullanımların farklılık göstermesi üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, özellikle son 2 yılda pandeminin etkisiyle ortaya çıkan temassız atık kutusu anlayışı, İnegöl'de de hayata geçirildi.

SÜREKLİ YENİLİĞİ ARAYAN ANLAYIŞ

Yenilikleri sürekli arayan ve her alanda denemelerini sürdüren İnegöl Belediyesi'nin bu son uygulamasına ilişkin bugün Nuri Doğrul Caddesi üzerinde Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte inceleme yapıp açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, uygulamanın şehre hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu: "Bugün yeni bir uygulamayı duyurmak üzere bir aradayız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz uhdesinde şehrimizin farklı bölgelerinde yapılan uygulamayı Nuri Doğrul Caddesi üzerinde inceliyoruz. Burada kalabalık ve hareketli bölgelerde vatandaşlarımızın ellerindeki basit atıklarını atmaları için temassız ve hijyenik atık kovaları oluşturduk. Bunları şehrimizin kalabalık yaşam alanları üzerinde yayarak vatandaşlarımızın basit atıklarını buralara atmalarını istiyoruz."

100 ADET HİJYENİK VE TEMASSIZ ATIK KUTUSU YERLEŞTİRİLDİ

"Bireysel çöp konteyneri uygulamamızı başlatmıştık. Bu uygulamamızın nihayete ermesine birkaç mahallemiz kaldı. Bunları da tamamladığımızda artık çöplerimizi nereye atalım arayışına girmemize gerek kalmayacak. Ben duyarlı vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olduklarını biliyorum. Şehrimizde 100 adet hijyenik ve temassız atık kovasını uygulamış olduk. Özellikle sigarasının izmaritlerini yerlere atanları, bankadan çıkıp elindeki fişi yerlere atanları, ellerindeki basit atıkları yerlere atanları görünce üzülüyorum. Bunlar bize yakışmıyor. Müslüman kirletmez, temiz olur. Lütfen sahip çıkalım. Bu şehir hepimizin. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum."

Şehrin Ana Arterleri hijyenik ve temassız atık kovalarıyla donatılıyor

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Şehrin Ana Arterleri hijyenik ve temassız atık kovalarıyla donatılıyor - Son Dakika


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