Kepez Belediyesinden şehrin merkezine balık ve organik ürün pazarı - Son Dakika

Kepez Belediyesi tarafından Fabrikalar Mahallesi'nde yapılacak olan Kepez Balık ve Organik Pazarı projesinin yapımı başladı.

Belediyeden yaKent sakinleri için önemli bir buluşma noktası olacak eser, eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinin arkasındaki alana inşa ediliyor.

İçerisinde restoranların, satış tezgahlarının, kafenin, otoparkın ve küçük bir caminin olduğu Kepez balık ve organik pazarı projesi, balıksırtı mimarisiyle de dikkat çekiyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yer teslimi sözleşmesi yapılan eserin şantiye alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Başkan Tütüncü, mimari plan üzerinde yüklenici firma temsilcilerinden proje hakkında bilgi aldı.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, "Halkımız kaliteli balığı daha ucuza satın alsın ve daha çok balık tüketsin, diye balıkçılar çarşısını kuruyoruz." dedi.