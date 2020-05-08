Şehzadeler Belediyesi'nden berber ve kuaförlere hijyen seti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehzadeler Belediyesi'nden berber ve kuaförlere hijyen seti - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesi'nden berber ve kuaförlere hijyen seti

6 saat önce

Şehzadeler Belediyesi, 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete başlayacak ilçe genelindeki 360 berber, kuaför ve güzellik salonunda esnafın kullanması için hazırladığı birer adet siperlik ve 10 maskeden oluşan hijyen paketini, Manisa Berberler Odası Başkanı Ali Bartu'ya teslim etti.

Şehzadeler Belediyesi'nden berber ve kuaförlere hijyen seti, System.String[]

Şehzadeler Belediyesi, 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete başlayacak ilçe genelindeki 360 berber, kuaför ve güzellik salonunda esnafın kullanması için hazırladığı birer adet siperlik ve 10 maskeden oluşan hijyen paketini, Manisa Berberler Odası Başkanı Ali Bartu'ya teslim etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden bazıları 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden faaliyetlerine başlayacak. Yeniden hizmet vermeye başlayacak iş yerleri arasında berberler, kuaförler ve güzellik salonları da yer alacak. Şehzadeler'de açılış için hazırlık yapan 360 esnafa Şehzadeler Belediyesi'nden büyük destek geldi. Esnafların açılış öncesi iş yerlerinde dezenfekte çalışması yapan Şehzadeler Belediyesi, esnaf için hijyen paketi de hazırladı. Hazırlanan hijyen paketleri ilçedeki esnaflara teslim edilmesi için Manisa Berberler Odası Başkanı Ali Bartu'ya teslim edildi.


"Esnafımız kendini ve müşterilerini korusun"


Birer siperlik ve 10 maskeden oluşan setlerin teslimi sırasında açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "İlçemiz sınırları içindeki 360 berber kuaför ve güzellik salonunu dezenfekte etmeye başladık. Ekiplerimiz tarafından dezenfeksiyon çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. Bununla yetinmeyip esnaflarımız için birer siperlik ve on maskeden oluşan hijyen setleri hazırladık ve bu setlerimizi esnaflarımıza ulaştırması için Manisa Berberler Odası Başkanı Ali Bartu'ya teslim ediyoruz. Esnaflarımızın hem kendilerini hem de müşterilerini korona virüse karşı korumalarını istiyoruz. İlave olarak bu esnaflarımızın Sağlık Bakanlığımız yetkililerince belirlenen çalışma şartlarına dair kuralları da broşür halinde hazırlıyoruz. Onu da vereceğiz esnaflarımıza ki çalışma kuralları unutulmasın. Esnaflarımıza sağlıklı, huzurlu işler diliyorum." şeklinde konuştu. Şehzadeler Belediyesi'nin her zaman kendilerine destek verdiğini kaydeden Manisa Berberler Odası Başkanı Ali Bartu da Başkan Çelik'e yönetimi ve üyeleri adına teşekkür ederek şunları söyledi: "Şehzadeler Belediyesi Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik her konuda olduğu gibi bu konuda da yine yanımızda oldu, bize destek verdi. Şahsım, esnafım ve yönetim kurulum adına kendilerine çok teşekkür ediyorum." - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 09:40 Kaynak: İHA


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