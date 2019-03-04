Son Dakika Haberleri: Şeker Zannedip Yuttuğu Fare Zehri Mertcan'ı Hastanelik Etti

Şeker Zannedip Yuttuğu Fare Zehri Mertcan'ı Hastanelik Etti

12 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta oynarken bulduğu ve şeker zannederek fare zehiri yutan Mertcan Ö. (6), hastanelik oldu.

Şeker Zannedip Yuttuğu Fare Zehri Mertcan'ı Hastanelik Etti, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta oynarken bulduğu ve şeker zannederek fare zehiri yutan Mertcan Ö. (6), hastanelik oldu.

Olay akşam saatlerinde İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Muhammed ve Fatma Ççftinin çocuğu Mertcan Ö., oyun oynamak için sokağa çıktı. Oynarken yerde gördüğü fare zehrini şeker zannedip yutan küçük çocuk, bir süre fenalaşınca özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkiklerde fare zehri yuttuğu tespit edilen Mertcan Ö., sağlık durumu kötüye gidince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:50 Kaynak: DHA

Yeniceköy, İnegöl, Bursa, Güncel
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