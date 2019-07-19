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Sel bölgesinde yaralar sarılıyor

55 dakika önce

Kocaali ve çevresinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yüce, Büyükşehir ve SASKİ ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalıştığını, yaraların kısa süre içerisinde sarılacağını ifade etti.

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Kocaali ve çevresinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yüce, Büyükşehir ve SASKİ ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalıştığını, yaraların kısa süre içerisinde sarılacağını ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sel felaketinin yaşandığı Kocaali'yi ziyaret ederek Melen ve Şerbetpınarı bölgelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlçede can kaybı yaşanmazken Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekipleri tarafından yoğun yağışın taşıdığı malzemelerle kapanan grup yolu ve mahalle yollarında çalışmalar gerçekleştirildi. Sorun yaşanan bölgelerde vatandaşlara yardım edildi. Başkan Yüce, ekiplerin sahada olduğunu ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

"1 yaralı var, 6 vatandaş kurtarıldı"

Sel felaketinde can kaybı yaşanmamasının önemine değinen Başkan Yüce, "Bir yaralımız var. Bu vatandaşımızın sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. SASKİ, itfaiye ve yol bakım ekiplerimiz Kocaali ve Karasu'da sorun yaşanan bölgelere gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor. SASKİ 8 kepçe, 3 kamyon, 4 vidanjör ve 8 ekiple; yol bakım ekiplerimiz ise 2 greyder, bir kepçe, bir lastikli yüklenici, 2 kamyon ve bir paletliyle sahada yer alıyor. İtfaiye ekiplerimiz Kocaali ve çevresinde yaşanan yoğun yağış ve heyelan neticesinde Maden Deresinde mahsur kalan 3 vatandaşımızı, Melen Mahallesi'nde ise 2 vatandaşımızı kurtardı. Melenağzı Balık Barınağında tekne üzerinde mahsur kalan yaralı vatandaşımız ise helikopter destekli operasyonla kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralarımızı hızlı bir şekilde sarmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Rabbim böyle afetlerin tekrarını göstermesin. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi. - SAKARYA
Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sakarya, Kocaali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
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