Üye Girişi
Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar, sahiplerine teslim edildi - Son Dakika

Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar, sahiplerine teslim edildi

25.11.2021 22:01

Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar, sahiplerine teslim edildi Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçesi başta olmak üzere selde hurdaya dönen ve tanınmayacak hale gelen araçlar, sahiplerine teslim edildi.

Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar, sahiplerine teslim edildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçesi başta olmak üzere selde hurdaya dönen ve tanınmayacak hale gelen araçlar, sahiplerine teslim edildi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı, büyük bölümü sular altında kalan Bozkurt'ta, çok sayıda araç da hurdaya döndü. Bozkurt'un yanı sıra İnebolu, Çatalzeytin ve Küre ilçelerinde de yaşanan sel felaketinde araçlar hasar gördü. Sel felaketinde zarar gören araçların hasar tespiti için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampının otoparkı ile İnebolu'da boş arazi araç hurdalığına dönüştürüldü. Hasarlı araçlar çekicilerle bulundukları yerden alınarak bu alanlara götürüldü.

Selde araçlarını kaybeden vatandaşlar ise kaybolan araçlarını tespit edebilmek için şasi numarasından araçlarını bulmaya çalıştı. Şasi numarasından araçlarını bulan vatandaşlar, hurdacılarla anlaşarak araçlarını sattı. Selde tanınmayacak hale gelen ve şasi numarası dahi tahrip olan araçlar ise hem Abana'da hem de İnebolu'da bir süre bekletildi.

İnebolu'da 169 araç hak sahiplerine teslim edildi.

Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde boş araziye çekilen hurda araçlar, bir süre burada bekletildi. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olası hırsızlık olaylarına karşı burada güvenlik önlemleri aldı. Sel felaketinin üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçmesinin üzerinden İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, selde hurdaya dönen 169 aracın hak sahiplerini belirleyerek teslim etti. Aracını teslim almayan 3 kişi içinde zorunlu tebligat çekimi yapıldı. Hurdaya dönen araçlardan 3 tanesi de hak sahipleri tarafından teslim alınmadığı için yediemin otoparkına çekildi. Buna göre İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnebolu'da boş araziye çekilen alanda araç kalmadığı içinde görevini sonlandırdı.

Öte yandan, Abani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hurdaya çıkan araçlarla ilgili çalışmaları halen devam ederken, sel ile birlikte 200'den fazla aracın Karadeniz'e sürüklendiği tahmin ediliyor.

Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar, sahiplerine teslim edildi
Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar, sahiplerine teslim edildi
Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar, sahiplerine teslim edildi
Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar, sahiplerine teslim edildi

Kastamonu, Tragger, İnebolu, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar, sahiplerine teslim edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Dönmez: 1982'de kapatılan Varınca-1 kuyusunu 3 bin varilin üzerinde üretimle devreye aldık 22:16 Bakan Dönmez: 1982'de kapatılan Varınca-1 kuyusunu 3 bin varilin üzerinde üretimle devreye aldık Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi 20:26 Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! 13:33 İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
22:53 Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı
22:41 Marmaris'te meydan savaşını andıran ortaklık kavgası! O görüntüler saniye saniye kamerada
22:20 Galatasaray'da üzen sakatlık! Marsilya maçının yıldızı Cicaldau oyuna devam edemedi
22:06 Personel alımı, aşı ARGE üretim merkezi ve koronavirüs ilacı! Bakan Koca, 3 müjdeyi arka arkaya verdi
22:01 Oryantal Didem'in anlattığı aile dramı herkesi hüzünlendirdi: Onları duymamak için okula gidiyordum
21:55 Galatasaray taraftarı, Muslera'yı çok sinirlendirdi! Tribünlere dönüp taraftara avazı çıktığı kadar bağırdı
21:43 Vitor Pereira derbiyi kazanan kadroyu değiştirdi! Olympiakos-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
21:02 Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı: Kararlıyız
21:00 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 25 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
20:42 Galatasaray derbiyi atlatamıyor! Marsilya maçı öncesi Necati Ateş'ten Fenerbahçe sözleri
Ünlü sanatçı Alişan sevenlerine yeni programa başlayacağı müjdesini verdi Ünlü sanatçı Alişan sevenlerine yeni programa başlayacağı müjdesini verdi         
22:21
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 23:08:07. #1.13#
SON DAKİKA: Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar, sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement