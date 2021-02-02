Sel yıkmıştı, yerine 8 milyon liraya yenisi yapıldı... Terme Çayı'na yeni gerdanlık - Son Dakika

Sel yıkmıştı, yerine 8 milyon liraya yenisi yapıldı... Terme Çayı'na yeni gerdanlık

02.02.2021 11:33

Sel yıkmıştı, yerine 8 milyon liraya yenisi yapıldı.

Sel yıkmıştı, yerine 8 milyon liraya yenisi yapıldı... Terme Çayı'na yeni gerdanlık

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde geçen yıllarda taşarak sel felaketlerine yol açan Terme Çayı üzerine yapılan yeni köprü açılmak için gün sayıyor. Ağustos ayında temelleri atılan köprü, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmasının ardından önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

Terme ilçesinde geçtiğimiz yıllarda taşarak 3 köprüyü yıkan, şehir merkezi ve tarım arazilerini sular altında bırakan Terme Çayı üzerine yapılan 8 milyon TL maliyetli yeni köprüde son rötuşlar yapılıyor. Köprünün çevre düzenlemeleri ve ışık çalışmaları bittiğinde vatandaşların hizmetine girecek. İlçenin yaşadığı sel taşkınlarını ve trafik sıkıntısını çözecek Fenk Mahallesi Lise Caddesi ile Çay Mahallesi Anafartalar Caddesi'ni birbirine bağlayacak olan yeni köprü 83 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde.

"Alnımızın akıyla ilçemize böyle bir eser kazandırdık"

2019 Haziran ve Ağustos ayında ilçenin büyük bir sel geçirdiğini belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu sel sebebiyle ilçe merkezinde 2 tane köprümüz yıkılmıştı. Mevcut köprü yaptığımız yerde yaya yolu vardı. Kurumlarla birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde yeni yapılacak köprünün şehir trafiğini rahatlatması açısından bu bölge olduğunu tasarladık. Bunu yaparken burada Terme'nin en eski lisesi Terme Lisesi vardı. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaparak Terme Lisesi'nin olduğu bölgeyi aldık. Köprünün diğer yakasında da Kur'an Kursu vardı. Bu kursu da yıkmak durumunda kaldık. Allah nasip ederse bu protokol neticesinde ilçemize bir lise ve bir Kur'an Kursu kazandırmış olacağız. Köprü bugün trafiğe açık hale geldi. Etrafındaki geçiş, yaya yollarının düzenlemeleri var. 5 Şubat ise köprümüz aydınlatması ile ilişkin ihaleye çıkıyoruz. Aydınlatmayı yaptıktan sonra şehrimize yakışır güzel bir köprüyü kazandırmış olacağız. Bu köprü DSİ ile yaptığımız organize çalışma neticesinde Terme Çayı'nın 80 metre genişleme pozisyonunu göz önüne alarak yaptığımız bir köprüdür. Irmağın genişlemesine entegre şekilde köprünün etrafını da bitirmiş olacağız. Bu da aynı zamanda ilçe ilgili taşkın sorununun önüne geçmiş olacak. Çevre düzenlemeleri ve ışık çalışmaları bittiğinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Alnımızın akıyla şehrimize böyle bir eser kazandırdık. Emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, Samsun milletvekillerimize teşekkür ederim" dedi.

Sel yıkmıştı, yerine 8 milyon liraya yenisi yapıldı... Terme Çayı'na yeni gerdanlık
Sel yıkmıştı, yerine 8 milyon liraya yenisi yapıldı... Terme Çayı'na yeni gerdanlık
Sel yıkmıştı, yerine 8 milyon liraya yenisi yapıldı... Terme Çayı'na yeni gerdanlık
Sel yıkmıştı, yerine 8 milyon liraya yenisi yapıldı... Terme Çayı'na yeni gerdanlık

Terme Çayı, Hisarcık, Terme, Sel, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sel yıkmıştı, yerine 8 milyon liraya yenisi yapıldı... Terme Çayı'na yeni gerdanlık - Son Dakika


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