Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun havacılık ve uzayla ilgili vaadine kızdı - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun havacılık ve uzayla ilgili vaadine kızdı

28.04.2023 18:19

"Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, burayı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceklerini duyurup Amerika'daki SNC şirketinin sahipleri ile görüştüğünü söyledi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklenip, "Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'in başladığı akşam "Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video paylaştı. Videoda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile de görüştüğünü söyledi. "Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, projenin iki isimle birlikte gerçekleştirileceğini söyleyerek, "kendi mekiklerimizi geliştireceğiz" dedi.

"BU MEYDAN İSTİKBALİ YABANCI ŞİRKETLERDE GÖRENLERİN DEĞİLDİR"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise bugün TEKNOFEST'te konuştu. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bayraktar, "Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Gerektiğinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni, tıpkı Hazreti Musa'nın annesinin, bebeği nehre bırakması gibi küresel şer güçlerinin ve onların uzantılarının tuzaklarına karşı önce yerin, göğün, zamanın, mekanın, kaderin ve suyun akışının hakimine, sonra da sizleri milletimize emanet etmeyi biliriz."

Kılıçdaroğlu'nun havacılık ve uzayla ilgili vaadi, Selçuk Bayraktar'ı kızdırdı

"BU TOPRAKLARDA MİSAFİR DEĞİL, EV SAHİBİYİZ"

Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü: "Eyyub el-Ensari'nin, Ulubatlı Hasan'ın emaneti bu topraklar... Her bir karışı şehit kanıyla sulanmış, 'geldikleri gibi giderler' sözündeki özgüvenin adresi bu topraklar... Biz buradan hiçbir yere, bir adım dahi öteye gidecek değiliz. Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz. Bu toprakların kapılarını bize kapatmaya niyetlenen varsa hatırlatalım, ev sahibinin üstüne kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır. Biz buradayız, burada olacağız, ay yıldızlı bayrağın altında mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kılıçdaroğlu'nun havacılık ve uzayla ilgili vaadi, Selçuk Bayraktar'ı kızdırdı

"DOKUNACAĞIZ" SÖZLERİNE DE YANIT VERDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın BAYKAR ile ilgili sarf ettiği "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki" sözlerine de tepki gösteren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Ne dediler, 'dokunacaklarmış.' Bir kez de buradan söyleyeyim; dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler, aziz milletimizin evlatları ve mazlumun yedi iklim dört kucaktaki dostları ancak dokunabilir. Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar gelip dokunabilir. O güzel çocuklar ki uçan kanatlarla ülkemizi, semaların da ötesine taşıyacaklar."

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Kılıçdaroğlu'nun havacılık ve uzayla ilgili vaadi, Selçuk Bayraktar'ı kızdırdı Kılıçdaroğlu'nun havacılık ve uzayla ilgili vaadi, Selçuk Bayraktar'ı kızdırdı

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Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun havacılık ve uzayla ilgili vaadine kızdı - Son Dakika


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