Selçuk Üniversitesi Rektörü Aksoy, akademik kurul toplantısına katıldı - Son Dakika
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Selçuk Üniversitesi Rektörü Aksoy, akademik kurul toplantısına katıldı

23.09.2022 14:44
Selçuk Üniversitesi Rektörü Aksoy, akademik kurul toplantısına katıldı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleşti.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Aksoy, Selçuk Üniversitesi'nin uluslararası standartlarda eğitim vermesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Aksoy, aldıkları bayrağı en üst sıralara taşımanın gayretinde olduklarını vurgulayarak, "Kampüsümüzdeki, fakültelerimizdeki fiziki mekanların iyileştirilmesine yönelik pek çok adım atıldı. Bilimsel çalışmalara, akademik düşünceye önem veriyoruz. Doluluk oranımız yüzde 99'a ulaştı. Üniversitemize artık büyük bir teveccüh gösteriliyor. Ülkemizin başarılı gençleri, ilk 20'ye girenler, üniversitemizi tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Dijital anlamdaki dönüşümün sağlanmasına yönelik ciddi yatırımlar yapıldığını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Projelerini desteklediğimiz öğrencilerimiz, uluslararası arenada, TEKNOFEST'te büyük başarılar elde etti. Ülkemizin geleceğine yatırım yapmak adına her zaman öğrencilerimizin yanında yer aldık. Üniversitemizdeki 300'e yakın engelli öğrencinin, engelli personelin daha rahat bir ortamda çalışabilmesi için gerekli adımları attık. Bilimsel anlamda desteklediğimiz, özlük haklarını iyileştirdiğimiz akademisyenlerimiz, ülkemizin geleceği olan öğrencilerimize, üniversitemize sahip çıkmalı, ülkemizin başarısı için çalışmalı, taşın altına elini koymalı."

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Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Metin Aksoy, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Üniversitesi Rektörü Aksoy, akademik kurul toplantısına katıldı - Son Dakika

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