Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Yöntem’in Kurtlar Vadisi’nin gençler üzerindeki etkisine yönelik sözleri tartışma yaratırken, Zafer Ergin’in yıllar önce aynı diziden “zararlı bulduğu için” ayrıldığını söylediği açıklamalar yeniden konuşulmaya başladı.

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Kurtlar Vadisi, yıllar geçmesine rağmen tartışılmaya devam ediyor. Usta oyuncu Selçuk Yöntem’in diziyle ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından, Zafer Ergin’in geçmişte yaptığı çarpıcı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

SELÇUK YÖNTEM: GENÇLERİ KÖTÜ ETKİLEDİ

Selçuk Yöntem, dizinin ilk dönemlerinin devlet-mafya ilişkisine farklı bir bakış açısı getirdiğini ancak suçluların ceza almamasının gençler üzerinde olumsuz etki yaratmış olabileceğini ifade etti.

ZAFER ERGİN: PRENSİPLERİM İÇİN BIRAKTIM

    Zafer Ergin ise yıllar önce yaptığı açıklamada Kurtlar Vadisi’nden prensipleri nedeniyle ayrıldığını şu sözlerle dile getirmişti:

    "Arka Sokaklar öncesi Kurtlar Vadisi’ni bırakmıştım zararlı olduğu için, kötü alışkanlıklara yol açtığı için. Üstelik çok sempatik şartlar da vardı."

    “PARA DEĞİL İLKELERİM VAR”

    Ergin, bazı meslektaşlarının yüksek kazanca rağmen diziyi bırakmasını eleştirdiğini de belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Bazı oyuncu arkadaşlar ‘Neden bıraktın? Dünyanın parasını alıyorsun’ dedi. Benim ilkelerim, prensiplerim var. Televizyon büyük bir silahtır."

    ESKİ AÇIKLAMALAR YENİDEN GÜNDEMDE

    Selçuk Yöntem’in sözlerinin ardından Zafer Ergin’in bu açıklamaları sosyal medyada yeniden tartışılmaya başlanırken, iki usta oyuncunun aynı diziye yönelik eleştirileri dikkat çekti.

    Kurtlar Vadisi, Selçuk Yöntem, Zafer Ergin, Magazin, Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:01:32. #.0.5#
    SON DAKİKA: Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.