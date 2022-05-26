Selçuklu Belediyesi yangın tatbikatı yaptı - Son Dakika
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Selçuklu Belediyesi yangın tatbikatı yaptı

26.05.2022 15:01
Selçuklu Belediyesi yangın tatbikatı yaptı

Selçuklu Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğiyle yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğiyle yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Konya Eğitim Şube Müdürü Şamil Günaydın, yangın ve doğal afet konusunda belediye personeline eğitim verdi.

Günaydın, yangın durumunda olası paniğin en aza indirgenmesi adına zaman zaman tatbikat yapılmasının önemine dikkati çekti.

Oluşturulacak bilinçli refleksin bireylerin hayatta kalmasını ve başkalarının da hayatını kurtarmasına vesile olacağını belirten Günaydın, "Her an afet olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız. Selçuklu Belediyesi personelinin yangın alarmıyla hizmet binasını çok kısa sürede terk etmesi ve acil toplanma alanında toplanmasının yangın ve afet bilinciyle alakalı hassasiyetin oluştuğunu gösteriyor. Bu sevindirici bir durum bizim de zaten hedeflediğimiz refleks tam olarak bu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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