Selçuklu'da pazar yerlerinde HES kodu uygulaması - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi, ilçe genelinde bulunan semt pazarlarında HES kodu uygulaması başlattı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin pazarların girişinde vatandaşların HES kodunu sorguladığı belirtildi.
Açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Seyit Onbaşı Semt pazarında (Nalçacı semt pazarı) denetim gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada ifadesine yer verilen Pekyatırmacı, pandemi şartlarına uygun çalışmalar gerçekleştirildiğini vurguladı.
Gerekli çalışmaların yanında denetimlerin de yapıldığını aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti:
"Denetimler kapsamında Nalçacı semt pazarı olarak bildiğimiz Seyit Onbaşı semt pazarında denetim yaptık. Bu Pazar yerimiz pandemi sürecinde kapalı kalmıştı. Esnafımız ile yaptığımız istişareler doğrultusunda düzenleme yaparak burayı pandemi koşullarına uygun hale getirdik. İnşallah hemşehrilerimiz güvenle alışverişlerini yapabilecekler."
- Kaynak: AA
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