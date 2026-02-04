Selda Bağcan'un yeğeni ünlü müzisyen Serenad Bağcan dolandırıcıların kurbanı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Selda Bağcan'un yeğeni ünlü müzisyen Serenad Bağcan dolandırıcıların kurbanı oldu

Selda Bağcan\'un yeğeni ünlü müzisyen Serenad Bağcan dolandırıcıların kurbanı oldu
04.02.2026 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı bu kez tanınmış bir isim oldu. Selda Bağcan'ın yeğeni, müzisyen Serenad Bağcan, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından arandı; kısa sürede ikna edilen Bağcan, yaklaşık 5 milyon TL'yi dolandırıcılara kaptırdı.

Ünlü müzisyen Serenad Bağcan, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu ve yaklaşık 5 milyon TL'sini kaptırdı. Olayın ardından Bağcan, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TELEFONLA GELEN TUZAK

Dolandırıcılar, Bağcan'ı telefonla arayıp bankanın genel merkezinden aradıklarını iddia etti. Hesabında şüpheli işlemler olduğunu ve adına izinsiz kredi başvurusu yapıldığını söyleyerek paniğe sürüklediler.

"GÜVENLİ HESABA AKTARMA" NUMARASI

Bağcan, dolandırıcıların yönlendirmesiyle paranın "güvenlik gerekçesiyle güvenli bir hesaba" aktarılması gerektiğine ikna edildi. Şüpheliler, sanatçının kişisel bilgilerine dair detaylara hâkim oldukları için güven kazanmayı başardı.

İşlemleri gerçekleştirdikten sonra dolandırıldığını fark eden Bağcan, hemen savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Sanatçı, dolandırıcıların kişisel bilgilerine nasıl bu kadar kolay erişebildiğinin araştırılmasını istedi.

SERENAD BAĞCAN KİMDİR?

1966 yılında Ankara'da doğan Serenad Bağcan, müzisyen bir aileden geliyor. Türkiye'nin önemli kadın vokallerinden biri olan Bağcan, halası Selda Bağcan'ın hediye ettiği piyano ile müziğe başladı. Ankara Çocuk Korosu ve Devlet Çok Sesli Korosu'nda uzun yıllar solist olarak yer alan Bağcan, 2011'den itibaren Fazıl Say ile birlikte birçok başarılı projede yer aldı ve 2019'da ilk solo albümünü yayımladı.

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Selda Bağcan'un yeğeni ünlü müzisyen Serenad Bağcan dolandırıcıların kurbanı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu Çok sayıda yaralı var Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
Galatasaray’da Ngaha transferinin ardından Can Armando’da da işlem tamam Galatasaray'da Ngaha transferinin ardından Can Armando'da da işlem tamam
Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
Avustralya kıyılarında filmlere konu olacak kahramanlık hikâyesi Avustralya kıyılarında filmlere konu olacak kahramanlık hikâyesi

20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
20:45
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
20:20
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
19:53
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
19:36
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 21:19:23. #7.11#
SON DAKİKA: Selda Bağcan'un yeğeni ünlü müzisyen Serenad Bağcan dolandırıcıların kurbanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.