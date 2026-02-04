Selda Bağcan\'un yeğeni ünlü müzisyen Serenad Bağcan dolandırıcıların kurbanı oldu

Ünlü müzisyen Serenad Bağcan, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu ve yaklaşık 5 milyon TL'sini kaptırdı. Olayın ardından Bağcan, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TELEFONLA GELEN TUZAK

Dolandırıcılar, Bağcan'ı telefonla arayıp bankanın genel merkezinden aradıklarını iddia etti. Hesabında şüpheli işlemler olduğunu ve adına izinsiz kredi başvurusu yapıldığını söyleyerek paniğe sürüklediler.

"GÜVENLİ HESABA AKTARMA" NUMARASI

Bağcan, dolandırıcıların yönlendirmesiyle paranın "güvenlik gerekçesiyle güvenli bir hesaba" aktarılması gerektiğine ikna edildi. Şüpheliler, sanatçının kişisel bilgilerine dair detaylara hâkim oldukları için güven kazanmayı başardı.

İşlemleri gerçekleştirdikten sonra dolandırıldığını fark eden Bağcan, hemen savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Sanatçı, dolandırıcıların kişisel bilgilerine nasıl bu kadar kolay erişebildiğinin araştırılmasını istedi.

SERENAD BAĞCAN KİMDİR?

1966 yılında Ankara'da doğan Serenad Bağcan, müzisyen bir aileden geliyor. Türkiye'nin önemli kadın vokallerinden biri olan Bağcan, halası Selda Bağcan'ın hediye ettiği piyano ile müziğe başladı. Ankara Çocuk Korosu ve Devlet Çok Sesli Korosu'nda uzun yıllar solist olarak yer alan Bağcan, 2011'den itibaren Fazıl Say ile birlikte birçok başarılı projede yer aldı ve 2019'da ilk solo albümünü yayımladı.