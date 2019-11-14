Son Dakika Haberleri: Selendi'de Kızılay'a 50 ünite kan
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Selendi'de Kızılay'a 50 ünite kan

6 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde Uşak Kızılay Kan İstasyonu sağlık görevlileri tarafından başlatılan kampanya kapsamında 50 ünite kan toplandı.

Selendi'de Kızılay'a 50 ünite kan, System.String[]

Manisa'nın Selendi ilçesinde Uşak Kızılay Kan İstasyonu sağlık görevlileri tarafından başlatılan kampanya kapsamında 50 ünite kan toplandı.


Manisa'nın Selendi ilçesinde Uşak Kızılay Kan İstasyonu sağlık görevlileri tarafından kan bağışı toplandı. Kan bağışında destek veren vatandaşlar sayesinde 50 ünite kan toplandı. İlçe halkının duyarlılığından dolayı memnuniyetin dile getiren Kızılay Uşak Kan Merkezi Ekip Başkanı Dr. Ahmet Çiftçi, "Kan vermek için gelen vatandaşlar aynı zamanda ücretsiz sağlık kontrollerinden de geçti. 450 cc poşetlere alınan kanlar Uşak'taki istasyonda grupları belirlenerek ihtiyaç sahiplerine verilecek. Kan verince kan yapan organlar uyarılır ve kan yapmaya sevk edilir. Kan hücreleri yenilenir. İnsan psikolojik olarak rahatlar, kendini huzurlu hisseder. Daha sonra kendisine kan verilmesi gerektiğinde bunu yapacak insanların çıkacağını düşünerek güven duyar" dedi. - MANİSA

Kızılay, Selendi, Manisa, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:50 Kaynak: İHA
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