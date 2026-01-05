Emlakçılar Odası'nın yapılan 6. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Selim Atasoy yeniden başkan seçildi.

Beyaz liste ile Mevcut Başkan ve Başkan Adayı Selim Atasoy, sarı liste ile Ertan Taştan'ın seçime girdiği Kayseri Emlakçılar Odası'nın 6. Olağan Genel Kurulu sona erdi. Yapılan seçimlerde kullanılan oyun 437'sini alan mevcut başkan Selim Atasoy yeniden başkan seçilirken, diğer aday Ertan Taştan ise 198 oy aldı. - KAYSERİ