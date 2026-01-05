Selimiye Camii Ramazan'da İbadete Açılacak

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türk İslam mimarisinin zirve eserlerinden, restorasyonda sona gelinen Selimiye Camii'nin, ramazan ayında tamamen ibadete açılmasının planlandığını söyledi. Aksal, "Minarelerinden kubbelerine, kubbelerinden temeline kadar dokunulmadık, onarılmadık, hiçbir yer kalmadı. Amacımız bu yıl ramazanda Selimiye Camii'nin tamamını ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.

Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde, 2021 yılı Kasım ayında restorasyon başladı. Tarihi camiyle eş zamanlı olarak başlayan meydan düzenlemesi 2022'de tamamlanırken, çevresindeki yapılar da onarıma alındı. Bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulan tarihi yapıda, kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden tamamında çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü. Camide son olarak kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları da 2024 yılı Ekim ayında tamamlandı. Camide son olarak ana kubbedeki yeni kalem işi uygulaması tartışmalara neden oldu ve mahkemeye taşındı.

'DOKUNULMADIK YERİ KALMADI'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Selimiye'nin çok kapsamlı bir restorasyondan geçtiğini belirterek, "Selimiye Camimiz yapıldığından beri ilk defa bu kadar kapsamlı bir restorasyondan geçiyor. Minarelerinden kubbelerine, kubbelerinden temeline kadar dokunulmadık, onarılmadık, hiçbir yer kalmadı. İnşallah yaptığımız bu restorasyonla Selimiye Camii'ni ecdadımızın muhteşem eserini yüzyıl ileriye taşıyacağız, gelecek nesle bırakacağız. Tabii ki bu çalışmalar çok kapsamlı çalışmalar, bir de tarihi eserler öyle 'kalkalım hemen restorasyonu yapalım' diyemiyorsunuz. Bir bilim kurulu var. O bilim kurulunun çok kıymetli hocalarımızın başkanlığında bu çalışmalar yapılıyor. 2021 yılının Aralık ayında başlamıştık. Uzun bir süre. Ama tabii ki Edirne denince herkesin aklına Selimiye geldiği için biz camiyi tamamen ibadete kapatamadık. Gelen vatandaşlarımız hem Edirneli hemşehrilerimiz hem de ziyaretçilerimiz gidip namazını kılsın dediler" dedi.

'RAMAZAN'DA TAMAMINI İBADETE AÇMAYI PLANLIYORUZ'

Tarihi camiyi, ramazan ayında tamamen ibadete açmayı planladıklarını söyleyen Aksal, "Tabii ki o muhteşem Selimiye'yi herkes görmek istiyor. İnanın biz de çok özledik. İnşallah bizim amacımız bu yıl ramazanda Selimiye Camii'nin tamamını ibadete açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız o yönde. İnşallah bir aksilik olmazsa biz bu yıl ramazan ayında Selimiye Camii'ni ibadete açacağız" diye konuştu.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER – Batuhan SEVER/ EDİRNE,