Selimiye Camii Ramazan'da İbadete Açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Selimiye Camii Ramazan'da İbadete Açılacak

05.01.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki Selimiye Camii, ramazan ayında tamamen ibadete açılması planlanıyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türk İslam mimarisinin zirve eserlerinden, restorasyonda sona gelinen Selimiye Camii'nin, ramazan ayında tamamen ibadete açılmasının planlandığını söyledi. Aksal, "Minarelerinden kubbelerine, kubbelerinden temeline kadar dokunulmadık, onarılmadık, hiçbir yer kalmadı. Amacımız bu yıl ramazanda Selimiye Camii'nin tamamını ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.

Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde, 2021 yılı Kasım ayında restorasyon başladı. Tarihi camiyle eş zamanlı olarak başlayan meydan düzenlemesi 2022'de tamamlanırken, çevresindeki yapılar da onarıma alındı. Bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulan tarihi yapıda, kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden tamamında çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü. Camide son olarak kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları da 2024 yılı Ekim ayında tamamlandı. Camide son olarak ana kubbedeki yeni kalem işi uygulaması tartışmalara neden oldu ve mahkemeye taşındı.

'DOKUNULMADIK YERİ KALMADI'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Selimiye'nin çok kapsamlı bir restorasyondan geçtiğini belirterek, "Selimiye Camimiz yapıldığından beri ilk defa bu kadar kapsamlı bir restorasyondan geçiyor. Minarelerinden kubbelerine, kubbelerinden temeline kadar dokunulmadık, onarılmadık, hiçbir yer kalmadı. İnşallah yaptığımız bu restorasyonla Selimiye Camii'ni ecdadımızın muhteşem eserini yüzyıl ileriye taşıyacağız, gelecek nesle bırakacağız. Tabii ki bu çalışmalar çok kapsamlı çalışmalar, bir de tarihi eserler öyle 'kalkalım hemen restorasyonu yapalım' diyemiyorsunuz. Bir bilim kurulu var. O bilim kurulunun çok kıymetli hocalarımızın başkanlığında bu çalışmalar yapılıyor. 2021 yılının Aralık ayında başlamıştık. Uzun bir süre. Ama tabii ki Edirne denince herkesin aklına Selimiye geldiği için biz camiyi tamamen ibadete kapatamadık. Gelen vatandaşlarımız hem Edirneli hemşehrilerimiz hem de ziyaretçilerimiz gidip namazını kılsın dediler" dedi.

'RAMAZAN'DA TAMAMINI İBADETE AÇMAYI PLANLIYORUZ'

Tarihi camiyi, ramazan ayında tamamen ibadete açmayı planladıklarını söyleyen Aksal, "Tabii ki o muhteşem Selimiye'yi herkes görmek istiyor. İnanın biz de çok özledik. İnşallah bizim amacımız bu yıl ramazanda Selimiye Camii'nin tamamını ibadete açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız o yönde. İnşallah bir aksilik olmazsa biz bu yıl ramazan ayında Selimiye Camii'ni ibadete açacağız" diye konuştu.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER – Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Edirne, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selimiye Camii Ramazan'da İbadete Açılacak - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin F-35’e dönmesi NATO güvenliği için gerekli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:37:28. #7.11#
SON DAKİKA: Selimiye Camii Ramazan'da İbadete Açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.