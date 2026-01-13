Selimiye Camisi Restorasyonunda İtiraz Reddedildi - Son Dakika
Selimiye Camisi Restorasyonunda İtiraz Reddedildi

13.01.2026 16:41
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Selimiye Camisi'nin restorasyonundaki itiraza red kararı verdi.

(EDİRNE) - İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Edirne Selimiye Camisi'nin restorasyon sürecine ilişkin idare mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararına Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı itirazı reddetti. Ret kararında, "bilimsel dayanaktan yoksun bu müdahalenin eşsiz bir kültür varlığı üzerinde telafisi imkansız zararlar doğuracağı" vurgulandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin restorasyon sürecinde, kubbe yazılarında yapılması planlanan değişiklikler tepki topladı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, değişikliklerin, kubbe yazılarının aslı bozulacak şekilde restorasyonunu öngördüğünü öne sürerek, iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Edirne İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

İdare Mahkemesi, Selimiye Camisi'nin ana kubbe yazılarındaki değişiklik önerisine ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Yürütmeyi durdurma kararına Bakanlık itiraz etti

Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın itirazını reddetti.

Dairenin ret gerekçesinde, "caminin ana kubbe ve harim kısmındaki mevcut kalem işi bezemelerin yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip, nitelikli birer tarihi belge olduğu, 16. yüzyıldaki özgün bezemelere dair ise somut bir çizim veya kanıt bulunmadığı vurgulanarak, eldeki somut katmanın varsayımlar üzerine yok edilmesinin restorasyon etiğine ve koruma kuramına aykırı olduğu" belirtildi. Yapının 2011 yılında UNESCO listesine mevcut haliyle kaydedildiğini hatırlatılan kararda, "bilimsel dayanaktan yoksun bu müdahalenin eşsiz bir kültür varlığı üzerinde telafisi imkansız zararlar doğuracağı" vurgulandı.

Kaynak: ANKA

