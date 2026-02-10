Selimiye Meydanı'nda Sultanahmet modeli ramazan programı

Edirne Valisi Yunus Sezer, ramazan ayı boyunca Selimiye Meydanı'nda kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu kapsamlı bir program uygulanacağını belirtti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha güçlü şekilde tanıtmak amacıyla yıl boyunca geniş kapsamlı bir kültür-sanat takvimi hazırladıklarını söyledi.

Kadim başkent Edirne'nin dünyada nadide şehirlerden biri olduğunu belirten Sezer, bu değerin yurt içinde ve uluslararası alanda daha görünür kılınması için çalıştıklarını ifade etti.

Ramazan Sokağı kuruluyor

Ramazan ayının Selimiye Meydanı'nda kurulacak Ramazan Sokağı ile karşılanacağını aktaran Sezer, "Selimiye Meydanı'nda Sultanahmet'teki gibi bir Ramazan Sokağı kuruyoruz. Burada yerel el sanatlarımız tanıtılacak, söyleşiler, şiir dinletileri, helva sohbetleri düzenlenecek. Tiyatro gösterileri ile çocuklar için Hacivat-Karagöz etkinlikleri yer alacak. Tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz." dedi.

Çevre illerden de ramazan etkinliklerine katılmak isteyen ziyaretçiler olacağını duyduklarını belirten Sezer, bunun kent turizmi açısından sevindirici olduğunu kaydetti.

Sezer, Balkan ülkelerinde düzenlenen Balkan iftarları ile Selimiye gölgesinde gerçekleştirilen Edirne Büyük İftarı'nın bu yıl da devam edeceğini söyledi.

Mart ayında Balkan Şehitleri Anma Günü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı işbirliğiyle savunma sanayisine yönelik mini bir fuar düzenleneceğini ifade eden Sezer, mehteran gösterileri ve konserlerin de programda yer alacağını bildirdi.

Nisan ayında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuk kitapları fuarı açmayı planladıklarını aktaran Sezer, mayıs ayında ise "Köprüler" temasıyla Edirne Bienali'nin düzenleneceğini belirtti.

Sezer, yıl boyunca festival ve kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.