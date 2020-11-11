Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı - Son Dakika

Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı

11.11.2020 07:56
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı, System.String[]

GİRESUN'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu, 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının da hasar gördüğü sel felaketinden en çok etkilenen Dereli'de, afetzedeler için inşa edilecek 144 konutun temeli atılarak, yapımına başlandı.

GİRESUN'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu, 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının da hasar gördüğü sel felaketinden en çok etkilenen Dereli'de, afetzedeler için inşa edilecek 144 konutun temeli atılarak, yapımına başlandı. Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, yaraların hızla sarıldığını belirterek, "Dereli'de yapılacak konutların 7 aylık bir sürede tamamlanmasını öngörüyoruz" dedi.

Giresun'da 22 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar ise sele kapılarak sürüklendi. 5'i asker, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde; 19 bina yıkıldı, 361 yapı hasar gördü, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.

YARALAR SARILDI, SELİN İZLERİ SİLİNDİSel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, kaplanan çamur, taş ve topraktan, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Altyapının yanı sıra hasarlı binalar da iş makineleriyle yıkıldı. Selin izleri silinip, yaraların hızla sarıldığı ilçede esnaf, iş yerlerini açarken, yaşam normale döndü.KONUTLARIN TEMELİ ATILDI, İNŞAAT BAŞLADISel felaketinden en çok etkilenen ve devlet-vatandaş iş birliğiyle yaraların sarıldığı Dereli'de, afetzedeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan projeyle TOKİ tarafından inşa edilecek 144 konutun altyapı ve yapım ihalesinin ardından temel atılıp, yapım çalışmaları başladı. İlçede yapılacak konutların 7 aylık bir sürede tamamlanması bekleniyor. Şehir siluetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluşacağı yeni konutlar; yatay ve az katlı inşa edilip, bölge sakinlerine güvenli yeni bir yaşam alanı imkanı sunacak.Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, ilçede yaşanan sel afetinin ardından yaraların hızla sarıldığını belirterek, 144 konutun yapımına başlandığını söyledi. Başkan Şenlikoğlu, "Dereli ilçesinde selin izlerinin silinmeye başlamasıyla hayat hızla normale döndü. Çarşı merkezinde de kentsel dönüşüm uygulandı. Afetzedeler için ilçe merkezine 144 konutun yapımına başlandı. Dereli'de yapılacak konutların 7 aylık bir sürede tamamlanmasını ön görüyoruz. Yıkım kararı alınan binalardaki esnafın geçici olarak taşınacağı 60 konteynerin kura çekimi de yapıldı, hak sahiplerine anahtar teslimi yapıldı" dedi.'DEVLETİMİZİN ÜST MERCİLERİ ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR'Dereli'de esnaf olan Şükrü Tanrıverdi, selin izlerinin silinip, yaraların sarılması noktasında katkı sunan devlet yetkililerine teşekkür ederek, "Sel mağduruyum. Devletimizin verdiği geçici dükkanımda işlerime devam ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız herkese verilmek üzere 50 bin lira hibe yaptı. Devletimizin üst mercileri çok iyi çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Sayın Bekir Pakdemirli Bakanım bana dikiş makineleri gönderdi. Allah ondan ve herkesten razı olsun" diye konuştu.'HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR'

Esnaf İsa Zenk de, "Her şey yolunda gidiyor. Allah devletimize çok versin. Canımız sağ. Bu günümüze çok şükür. İnşallah daha güzel olacak. Bütün esnaf arkadaşlarımıza dükkan tahsis edildi. Hepsi en kısa zamanda iş yerlerini açacak inşallah" ifadelerinde bulundu.


Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı
Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı

Ağustos, Giresun, Dereli, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Selin vurduğu Dereli'de 144 konutun inşası başladı - Son Dakika


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