Şemdinlili öğrenci kardeşlere televizyon - Son Dakika

Şemdinlili öğrenci kardeşlere televizyon
6 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın girişimleri sonucu EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi.
Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın girişimleri sonucu EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi.
Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Arif ve Halime Arıcı çifti, evlerinde televizyon ve bilgisayar olmadığı için dersleri takip edemeyen çocukları için Belediye Başkanı Tahir Saklı'dan destek talebinde bulundu. Çiftin çağrısına kayıtsız kalmayan Başkan Saklı'nın girişimleri sayesinde bir iş adamı tarafından aileye televizyon alındı. Belediye ekipleri, televizyonu aileye teslim ederek kurulumunu yaptı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:47 Kaynak: İHA
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