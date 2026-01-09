Semedo'dan Kupa Öncesi Mesaj - Son Dakika
Semedo'dan Kupa Öncesi Mesaj

09.01.2026 20:38
Nelson Semedo, Süper Kupa finali için umutlu ve futbolun ön planda olmasını istiyor.

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa finali öncesi, "Umarım güzel bir maç olur, sadece futbolun konuşulduğu bir karşılaşma olur. Sezonun geri kalanı içinse kupayı kazanmak bizler için moral olur" dedi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Final öncesi TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki takımın teknik direktörleri ve oyuncuların katıldığı ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, "Finalde olduğumuz çok mutluyuz. Samsunspor'a karşı çok iyi maç çıkardık. Finale çıkmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Umarım güzel bir maç olur, sadece futbolun konuşulduğu bir karşılaşma olur. Bu maç için çalışmalarımızı iyi şekilde sürdürdük. Yeni yıla galibiyetle başladığımız için mutluyuz. Takıma yeni katılan iyi transferlerimiz var; Musaba ilk maçta kendi gelişimini gösterdi. Mert ve Matteo da bugün takımla çalıştı. Umuyoruz yarın bizler için iyi bir maç olur. Kulüp ve taraftarlarımız bu kupayı hak ediyorlar. Yanılmıyorsam en son 2014 yılında kazandık. Sezonun geri kalanı içinse kupayı kazanmak bizler için moral olur. Daha da iyi olabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

